Ordu'da eski eşini öldürdüğü öne sürülen sanığa müebbet hapis cezası verildi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, eski karısını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, sanık Mükerrem Başarmak (49) ile 4 çocuğu, tarafların bazı yakınları ve avukatları katıldı.

Sanık Başarmak, pişman ve çok üzgün olduğunu ileri sürerek, "Çocuklarımı görmek üzere Ordu'ya geldim. Hakarete ve aldatılmaya maruz kaldım. Ben böyle olmasını istemezdim." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdiği sanık hakkında takdiri indirim sebebiyle müebbet hapis cezası uyguladı.