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        Ordu'da eski eşini öldürdüğü öne sürülen sanığa müebbet hapis cezası verildi

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde, eski karısını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 17:25 Güncelleme: 16.07.2024 - 17:25
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        Ordu'da eski eşini öldürdüğü öne sürülen sanığa müebbet hapis cezası verildi
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde, eski karısını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, sanık Mükerrem Başarmak (49) ile 4 çocuğu, tarafların bazı yakınları ve avukatları katıldı.

        Sanık Başarmak, pişman ve çok üzgün olduğunu ileri sürerek, "Çocuklarımı görmek üzere Ordu'ya geldim. Hakarete ve aldatılmaya maruz kaldım. Ben böyle olmasını istemezdim." şeklinde savunma yaptı.

        Mahkeme heyeti, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdiği sanık hakkında takdiri indirim sebebiyle müebbet hapis cezası uyguladı.

        Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 28 Ağustos 2023'te boşandığı Ayşe Çetin'i Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde sopayla darp ederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mükerrem Başarmak hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlamıştı.

        Sanığın, "boşandığı kadını tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması istenen iddianame, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Cumhuriyet savcısı, 3 Temmuz'daki duruşmada sunduğu mütalaasında, sanığın tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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