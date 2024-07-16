Ünye Limanı'nda bakımı yapılan gemide yangın çıktı
Ordu'nun Ünye Limanı'nda bakımı yapılan gemide çıkan yangın hasara neden oldu.
Ordu'nun Ünye Limanı'nda bakımı yapılan gemide çıkan yangın hasara neden oldu.
Limanın tersane bölümünde demirleyen Deniz Alp isimli geminin bakım ve onarımı sırasında yatakhane bölümünde yangın çıktı.
Gemide çalışan personelin ihbarı üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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