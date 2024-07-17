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        Fatsa'da yaz Kur'an kurslarına katılan çocuklara dondurma ikramı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaz Kur'an kurslarına katılan çocuklara dondurma ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 16:22 Güncelleme: 17.07.2024 - 16:22
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        Fatsa'da yaz Kur'an kurslarına katılan çocuklara dondurma ikramı
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        Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaz Kur'an kurslarına katılan çocuklara dondurma ikram edildi.

        İlçe Müftülüğü tarafından kurslardaki öğrencilere yönelik etkinlik organize edildi.

        Etkinlik kapsamında Fatsa Orta Büyük Camisi ile Topaloğlu Camisi'nde öğrencilere dondurma dağıtıldı, temsili Nasreddin Hoca fıkra anlattı.

        Fatsa Müftüsü Aziz Bul, gazetecilere, bugün bazı camilerde din görevlileri ile yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencileri mutlu etmek için etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Nasreddin Hoca ile onları buluşturmak ve onlara dondurma ikramında bulunmak için böyle bir etkinlik düzenledik." dedi.

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