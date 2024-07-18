Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da sağanak etkili oldu

        Ordu'nun Ünye ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 15:28 Güncelleme: 18.07.2024 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da sağanak etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Ünye ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu.

        İlçede etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı mahallelerde ve caddelerde su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini ise su bastı. Cumhuriyet Meydanı'nda da mazgalların tıkanması sonucu su seviyesi yükseldi.

        Kaledere Mahallesi Büyük Cami Pasajı'nda su basan iş yerlerinin sahipleri ve çalışanlar, kendi imkanlarıyla temizlik yaptı.

        Yağışın durduğu ilçede belediye ekipleri, iş makineleriyle olumsuzluk yaşanan bölgelerde su tahliye çalışması yürüttü.

        Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AA muhabirine, ilçede kısa süre içinde metrekareye 80 kilogram yağış düştüğünü söyledi.

        Ekiplerin sahada çalışmasını sürdürdüğünü dile getiren Tavlı, önemli sıkıntı yaşanmadan yağmur geçişini kazasız belasız atlattıklarını belirtti.

        Tavlı, bazı derelerin bulunduğu noktalardaki sorunları DSİ'ye bildirdiklerini ifade ederek, "Ünye Belediyesi olarak önceden yaptığımız çalışmalar neticesinde geçtiğimiz yıllarda büyük sıkıntı yaşanan Fevzi Çakmak, İpekyolu, Saraçlı Mahallesi gibi mahallerimizde şu an yağışı ufak tefek sorunlar, az lokal hamlelerle aştık." dedi.

        Kırsaldan önemli bir sorun gelmediğini ifade eden Tavlı, şunları kaydetti:

        "Sağanak kırsalda yolların bozulmasına neden oluyor. Hava açtığında bu bölgeleri hızlı şekilde rehabilite ederek ekiplerimiz malzemeli bakım yapmak durumunda. Kırsalda beton yol yapmak enerjinin boşa harcanmaması demek. Şehrimizde kırsal bölgelerimizde yolları beton yolla buluşturmak için son sürat çalışıyoruz. O zaman yağışın izlerini kırsalda hissetmeyiz. Ünye Belediyesinin kırsalda 2 bin 180 kilometre yol ağı, Ordu Büyükşehir Belediyesinin 620 kilometre yol ağır var. Bu yollarımızı hızla beton ya da asfalt yolla buluşturarak bu sıkıntıları da aşacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Korner direkli saldırıda istenen ceza belli oldu!
        Korner direkli saldırıda istenen ceza belli oldu!
        Katil 65, maktul 62 yaşında! Cinayetin nedeni yasak aşk husumeti!
        Katil 65, maktul 62 yaşında! Cinayetin nedeni yasak aşk husumeti!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        TFF, başkanını seçiyor
        TFF, başkanını seçiyor
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        "Kimseye imza vermedik"
        "Kimseye imza vermedik"
        28 kez bıçaklanıp öldürüldü! Eşi beraat etti! Yargıtay'dan flaş karar!
        28 kez bıçaklanıp öldürüldü! Eşi beraat etti! Yargıtay'dan flaş karar!
        İzmir'de korku dolu anlar!
        İzmir'de korku dolu anlar!
        Biden'a baskılar sürüyor
        Biden'a baskılar sürüyor
        Yıldız Sarayı, 100 yılın ardından ziyarete açılıyor
        Yıldız Sarayı, 100 yılın ardından ziyarete açılıyor
        Suda boğulan kişiye 2 suni solunum 30 kalp masajı döngüsü!
        Suda boğulan kişiye 2 suni solunum 30 kalp masajı döngüsü!
        Joao Felix iddiası!
        Joao Felix iddiası!
        Annesinin başını kesip sokağa atmıştı! İşte caniye istenen ceza!
        Annesinin başını kesip sokağa atmıştı! İşte caniye istenen ceza!
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        EURO 2024 yorgunluğunu attı
        EURO 2024 yorgunluğunu attı
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Öncesini ve sonrasını paylaştı! TikTok'ta viral oldu
        Öncesini ve sonrasını paylaştı! TikTok'ta viral oldu

        Benzer Haberler

        Ordu'da Haznedaroğlu Konağı restore edilecek
        Ordu'da Haznedaroğlu Konağı restore edilecek
        Ordu'da, Perşembe Yaylası Festivali başladı
        Ordu'da, Perşembe Yaylası Festivali başladı
        Ordu'da Bilyalı Araba Yarışı düzenlendi
        Ordu'da Bilyalı Araba Yarışı düzenlendi
        Fatsa'da yaz Kur'an kurslarına katılan çocuklara dondurma ikramı
        Fatsa'da yaz Kur'an kurslarına katılan çocuklara dondurma ikramı
        Eski eşini keser sapıyla döverek öldüren sanığa 'iyi hal' indirimli müebbet...
        Eski eşini keser sapıyla döverek öldüren sanığa 'iyi hal' indirimli müebbet...
        Ünye Limanı'nda bakımı yapılan gemide yangın çıktı
        Ünye Limanı'nda bakımı yapılan gemide yangın çıktı