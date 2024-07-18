Ordu'da sağanak etkili oldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu.

İlçede etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı mahallelerde ve caddelerde su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini ise su bastı. Cumhuriyet Meydanı'nda da mazgalların tıkanması sonucu su seviyesi yükseldi.

Kaledere Mahallesi Büyük Cami Pasajı'nda su basan iş yerlerinin sahipleri ve çalışanlar, kendi imkanlarıyla temizlik yaptı.

Yağışın durduğu ilçede belediye ekipleri, iş makineleriyle olumsuzluk yaşanan bölgelerde su tahliye çalışması yürüttü.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AA muhabirine, ilçede kısa süre içinde metrekareye 80 kilogram yağış düştüğünü söyledi. Ekiplerin sahada çalışmasını sürdürdüğünü dile getiren Tavlı, önemli sıkıntı yaşanmadan yağmur geçişini kazasız belasız atlattıklarını belirtti. Tavlı, bazı derelerin bulunduğu noktalardaki sorunları DSİ'ye bildirdiklerini ifade ederek, "Ünye Belediyesi olarak önceden yaptığımız çalışmalar neticesinde geçtiğimiz yıllarda büyük sıkıntı yaşanan Fevzi Çakmak, İpekyolu, Saraçlı Mahallesi gibi mahallerimizde şu an yağışı ufak tefek sorunlar, az lokal hamlelerle aştık." dedi.