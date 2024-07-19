Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olayla ilgili 9 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışma kapsamında Altınordu, Fatsa ve Perşembe ilçelerindeki 10 adrese operasyon gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.