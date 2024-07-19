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        Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın tedavi altına alındı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 15:41 Güncelleme: 19.07.2024 - 15:41
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        Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın tedavi altına alındı
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        Ordu'nun Fatsa ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın, tedavi altına alındı.

        İlçenin Dolunay Mahallesi Demas Plajı'nda, serinlemek için deniz kıyısında yürüyen 65 yaşındaki Elif Bolat, dengesini kaybederek düştü.

        Boğulma tehlikesi geçiren Bolat'ın suda çırpındığını fark eden çevredekiler, Fatsa İtfaiye Grup Amirliği ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

        Vatandaşlar tarafından kıyıya çıkartılan Bolat, ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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