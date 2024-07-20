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        Ordu'da, Perşembe Yaylası Festivali devam ediyor

        Ordu'da, 916'ncı Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali kapsamında güreş müsabakaları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 18:04 Güncelleme: 20.07.2024 - 18:04
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        Ordu'da, Perşembe Yaylası Festivali devam ediyor
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        Ordu'da, 916'ncı Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali kapsamında güreş müsabakaları düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesinin himayelerinde, Aybastı Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festivalin dördüncü gününde büyük orta, başaltı ve başpehlivanlık güreşleri yapıldı.

        Birçok ilden toplam 1650 güreşçinin katıldığı müsabakalar, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

        Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, AA muhabirine, menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'ndaki festivale yoğun katılım olduğunu söyledi.

        Çarşamba günü başlayan festivalde bugüne kadar çeşitli etkinlikler ve yarışmalar yapıldığını belirten Gündoğar, "Festivale gelenler bugün de güreş müsabakalarını izledi. Bilinen güreşçilerin de yer aldığı müsabakaların finalleri ise yarın yapılacak. Festivale yoğun ve tarihi katılım oldu. İlgi gösteren herkese teşekkür ederim." dedi.

        Etkinliğe, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, Aybastı Kaymakamı Murat Karnap, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Festival, yarın final güreş müsabakalarının ardından sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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