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        Ordu'da minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 19:14 Güncelleme: 20.07.2024 - 19:14
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        Ordu'da minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Karacaömer Mahallesi Kabadüz kavşağında, S.K. (45) yönetimindeki 18 ABS 392 plakalı minibüs ile S.D. (45) idaresindeki 52 FU 918 plakalı kamyonet çarpıştı.

        Sürücülerin yanı sıra minibüsteki B.K. (36), R.K. (12), Z.K. (9), Ö.F.K. (18) ve K.B.K. (2) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri hastanelerde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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