Perşembe Yaylası Yağlı Güreş ve Kültür Festivali'nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu

Ordu'da, 916'ncı Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi himayesinde, Aybastı Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festivalin beşinci gününde mehteran takımı eşliğinde dev Türk bayrağı ile alan gezildi.

Festival kapsamında büyük orta, başaltı ve başpehlivanlık yağlı güreş müsabakaları yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, gazetecilere, çok yoğun bir ilgi gösterilen etkinlikte güreş müsabakalarının kıran kırana geçtiğini söyledi.

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar da tarihi anları yaşadıklarını ve Türkiye'nin en eski tarihi olan güreşi yaptıklarını anlattı.

Festivale katılımın çok güzel olduğuna işaret eden Gündoğar, Perşembe Yaylası'nın da tarihi ve menderesleriyle bilinen özel bir yayla olduğunu kaydetti.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş de buradaki güreşlerin artık çok daha farklı ve önemli hale geldiğini aktararak, "İki yıldır Türkiye'nin en önemli güreşlerinden biri haline geldi. Gerçekten de muazzam bir heyecan içerisinde bu güreşler devam etti." diye konuştu.