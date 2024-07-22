Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçede uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik, 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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