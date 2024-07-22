Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da yol çalışmasında doğal gaz borusu delindi

        Ordu'nun Ünye ilçesinde yol çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 17:28 Güncelleme: 22.07.2024 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da yol çalışmasında doğal gaz borusu delindi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Ünye ilçesinde yol çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi.

        Gürecülü Mahallesi Söğütlü Sokak'ta iş makinelerinin yol çalışması sırasında, bölgeden geçen doğal gaz hattı borusu delindi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, 112 Acil Sağlık ve gaz dağıtım şirketi ekipleri gönderildi.

        Çevredeki iş yerlerinde çalışanlar, önlem amacıyla tahliye edildi.

        Bölgeye gelen ekipler, etrafa yayılan gazı kesmek için çalışma gerçekleştirdi. Sızan gaz, ekiplerin çalışmasıyla kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma
        Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma
        Beşiktaş'ın transferi açıklandı!
        Beşiktaş'ın transferi açıklandı!
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Çöpten kurtarıldı, milyon dolar ediyor
        Çöpten kurtarıldı, milyon dolar ediyor
        Türkiye'den 88 üniversite en az bir bilim alanında dünya liginde
        Türkiye'den 88 üniversite en az bir bilim alanında dünya liginde
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında ihmaller zinciri
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında ihmaller zinciri
        Kuzenini öldürdü! Kamerayı açtı!
        Kuzenini öldürdü! Kamerayı açtı!
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        Korsan taksici diye darp edildi! Arkadaşlarıyla durağı bastı
        Korsan taksici diye darp edildi! Arkadaşlarıyla durağı bastı
        Kayıp adamın kemikleri, eski eşine ait evin temelinde bulundu!
        Kayıp adamın kemikleri, eski eşine ait evin temelinde bulundu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı
        "Beyin sularım torbalarda tutuldu"
        "Beyin sularım torbalarda tutuldu"
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor

        Benzer Haberler

        Ordu'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Ordu'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
        Perşembe Yaylası Yağlı Güreş ve Kültür Festivali'nde başpehlivan Ali Gürbü...
        Perşembe Yaylası Yağlı Güreş ve Kültür Festivali'nde başpehlivan Ali Gürbü...
        Ordu'da minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Ordu'da minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Ordu'da, Perşembe Yaylası Festivali devam ediyor
        Ordu'da, Perşembe Yaylası Festivali devam ediyor
        Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın tedavi altına alındı
        Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın tedavi altına alındı