Ordu'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Fevzi Çakmak Mahallesi Tamirhane Sokak'ta dün akşam saatlerinde asker uğurlama eğlencesinde iki grup arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.