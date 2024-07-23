Ordu'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Fevzi Çakmak Mahallesi Tamirhane Sokak'ta dün akşam saatlerinde asker uğurlama eğlencesinde iki grup arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda B.T, bıçakla yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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