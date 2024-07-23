TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev'den Ordu Valisi Erol'a ziyaret

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Ordu Valisi Muammer Erol'u ziyaret etti.

Vali Muammer Erol, makamında bir araya geldiği Raev ile bir süre görüştü.

Şeref defterini imzalayan Raev, gazetecilere, Ordu'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

Orduluların misafirperverliğinin yanı sıra güzelliğinin ziyareti unutulmaz kıldığını belirten Raev, "Burada gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle şehrin kültürel mirasını koruma ve uluslararası alanda tanıtma çabalarını desteklemeyi hedefledik." dedi.

Raev, gördükleri ilgi ve alakanın kendilerini derinden etkilediğini anlatarak, "Şehrimizin sahip olduğu potansiyel ve kültürel zenginlikleri, Türk dünyasının ortak mirası için büyük önem taşıyor. Bu vesileyle Ordu halkına ve yerel yöneticilerine misafirperverlikleri için teşekkür etmek istiyorum. Gelecek nesillere bu güzel mirası aktarmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.