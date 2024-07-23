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        Ordu'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Ordu'nun Mesudiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 20:33 Güncelleme: 23.07.2024 - 20:33
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        Ordu'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Ordu'nun Mesudiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        İlçenin Topçam Mahallesi'nde, H.I (72) yönetimindeki 34 GRE 25 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

        İhbar üzerine, bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sürücü H.I'nın olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, araçtaki M.Ç. (66) ve L.I. (72) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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