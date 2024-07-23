Ordu'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
İlçenin Topçam Mahallesi'nde, H.I (72) yönetimindeki 34 GRE 25 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine, bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü H.I'nın olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, araçtaki M.Ç. (66) ve L.I. (72) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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