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        Ordu'da eğlence mekanına silahla ateş açılması anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Ordu'nun Ünye ilçesinde eğlence mekanına silahla ateş açılması anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 17:43 Güncelleme: 25.07.2024 - 17:43
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        Ordu'da eğlence mekanına silahla ateş açılması anı güvenlik kamerasınca kaydedildi
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde eğlence mekanına silahla ateş açılması anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Dün akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki eğlence mekanının önüne gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi, tabanca ile ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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