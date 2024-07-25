Ordu'da eğlence mekanına silahla ateş açılması anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Dün akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki eğlence mekanının önüne gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi, tabanca ile ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

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