Ordu'nun Uluvahta Yaylası yolu asfaltlanıyor

Ordu'nun Gölköy ilçesine bağlı Uluvahta Yaylası'nın yolunda asfalt çalışması başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde şehirde alt ve üstyapı çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Ekiplerin, turistin uğrak noktası olan 1500 rakımlı Uluvahta Yaylası'na ulaşım sağlayan 13 kilometrelik grup yolunda asfalt çalışması başlattığı aktarıldı.

Çalışmaların devam ettiği ilçede 1,4 kilometrelik güzergahın asfaltlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Etap etap devam edecek çalışmanın ilk bölümünde 3 kilometrelik yol asfaltlanacak. Geriye kalan bölümlerdeki çalışmalar da belirli bir program dahilinde tamamlanacak. Haruniye, Yuvapınar, Güzelyayla ve Süleymaniye mahallerine hitap eden güzergah aynı zamanda ilçenin turizm merkezlerinden bir diğeri olan Ulugöl'e de ulaşım sağlıyor."