Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'nun Uluvahta Yaylası yolu asfaltlanıyor

        Ordu'nun Gölköy ilçesine bağlı Uluvahta Yaylası'nın yolunda asfalt çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 17:31 Güncelleme: 26.07.2024 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'nun Uluvahta Yaylası yolu asfaltlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Gölköy ilçesine bağlı Uluvahta Yaylası'nın yolunda asfalt çalışması başlatıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde şehirde alt ve üstyapı çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

        Ekiplerin, turistin uğrak noktası olan 1500 rakımlı Uluvahta Yaylası'na ulaşım sağlayan 13 kilometrelik grup yolunda asfalt çalışması başlattığı aktarıldı.

        Çalışmaların devam ettiği ilçede 1,4 kilometrelik güzergahın asfaltlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Etap etap devam edecek çalışmanın ilk bölümünde 3 kilometrelik yol asfaltlanacak. Geriye kalan bölümlerdeki çalışmalar da belirli bir program dahilinde tamamlanacak. Haruniye, Yuvapınar, Güzelyayla ve Süleymaniye mahallerine hitap eden güzergah aynı zamanda ilçenin turizm merkezlerinden bir diğeri olan Ulugöl'e de ulaşım sağlıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çip ve elektrikli otoya 5'er milyar dolar teşvik
        Çip ve elektrikli otoya 5'er milyar dolar teşvik
        İzmir'de alevlerden kaçış! Bir site tahliye edildi
        İzmir'de alevlerden kaçış! Bir site tahliye edildi
        Bursa'da sahil şeridinde taşkın!
        Bursa'da sahil şeridinde taşkın!
        Yine kadın cinayeti! Bıçakla öldürdü
        Yine kadın cinayeti! Bıçakla öldürdü
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan faiz indirimi açıklaması
        TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan faiz indirimi açıklaması
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        Efsane dizi 'Bizimkiler'in binasında kentsel dönüşüm anlaşmazlığı
        Efsane dizi 'Bizimkiler'in binasında kentsel dönüşüm anlaşmazlığı
        UEFA ülke puanında son durum
        UEFA ülke puanında son durum
        Büyükbaş hayvan yüklü TIR bariyerlerde asılı kaldı: 6 hayvan öldü
        Büyükbaş hayvan yüklü TIR bariyerlerde asılı kaldı: 6 hayvan öldü
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        Avrupa'da kalabalıktan uzak 7 rota!
        Avrupa'da kalabalıktan uzak 7 rota!
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş'ın Barça planı!
        Beşiktaş'ın Barça planı!
        Obama'dan Harris'e destek
        Obama'dan Harris'e destek
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?

        Benzer Haberler

        Ordu'da "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" düzenlendi
        Ordu'da "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" düzenlendi
        Ordu'da eğlence mekanına silahla ateş açılması anı güvenlik kamerasınca kay...
        Ordu'da eğlence mekanına silahla ateş açılması anı güvenlik kamerasınca kay...
        Ordu'da 11-13 Yaş Altı Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası başlad...
        Ordu'da 11-13 Yaş Altı Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası başlad...
        Ordu'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Ordu'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev'den Ordu Valisi Erol'a ziyaret
        TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev'den Ordu Valisi Erol'a ziyaret
        Ordu'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Ordu'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı