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        Ordu'da 21. Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali başladı

        Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda, 21. Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 17:52 Güncelleme: 27.07.2024 - 17:52
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        Ordu'da 21. Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali başladı
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        Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda, 21. Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali düzenlendi.

        Valilik, Büyükşehir ve Kabadüz belediyelerince organize edilen festivalin ilk gününde, tarım ve hayvancılığı teşvik eden yarışmalar gerçekleştirildi.

        En güzel buzağı, kuzu, peynir, bal ve turşu yarışmaları renkli görüntülere sahne oldu. At yarışlarında dereceye girenlere ise hediye verildi.

        Festival kapsamında yapılan horon şenliğinde de halkoyunları ekipleri gösteri sundu.

        Etkinliğe, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Kabadüz Kaymakamı Mehmet İlgen, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Festival, yarın organize edilecek etkinliklerin ardından sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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