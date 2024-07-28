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        Ordu'da, 11-13 Yaş Altı Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi

        Ordu'da düzenlenen 11-13 Yaş Altı Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 15:54 Güncelleme: 28.07.2024 - 15:54
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        Ordu'da, 11-13 Yaş Altı Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi
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        Ordu'da düzenlenen 11-13 Yaş Altı Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi.

        Farklı illerden 950 sporcunun katıldığı şampiyonanın son gününde sporcular dereceye girmek için mücadele etti.

        Şampiyona, sporculara ödüllerinin verilmesinin ardından tamamlandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, AA muhabirine Ordu'nun çok güzel bir spor organizasyonuna daha ev sahipliği yaptığını belirterek, şampiyonanın sorunsuz tamamlandığını ifade etti.

        Burada dereceye giren sporcuların Türkiye Sporcu Eğitim Merkezlerine sınavsız girme hakkını elde edecekleri bilgisini veren Genç, başarılı sporcuları tebrik etti.

        Ordu güreş takımının organizasyonu takım halinde ikinci tamamladığını da aktaran Genç, sporcuların 1 altın ve 3 bronz madalya kazandığını kaydetti.

        Genç, organizasyonun Ordu'da yapılmasına gayret gösteren Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'na teşekkür ederek, ayrıca destekleri için Vali Muammer Erol ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e de teşekkürlerini sundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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