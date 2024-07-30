Mevsimlik tarım işçileri fındık hasadı için gün sayıyor

HAYATİ AKÇAY - Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan Ordu'ya fındık hasadı için gelen binlerce mevsimlik tarım işçisi, hasada başlamak için gün sayıyor.

5 Ağustos'ta başlayacak fındık hasadı için kente gelen tarım işçileri Altınordu, Fatsa, Perşembe ve Ünye ilçelerinde belirlenen konaklama yerlerinde çadırlarını kurmaya başladı.

Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde oluşturulan konaklama alanına yerleşen işçiler, hasat öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Konaklama alanında kadınlar sacda yufka pişirirken, aile büyükleri ise çadırlarını kuruyor.

Alanda fındık işçilerinin çocukları için 1 Ağustos tarihinde açılacak okul için çalışmalar devam ediyor.

İşçi Abidin Baleki ise büyük umutlarla geldikleri Ordu'da bir ay kadar çalışmayı düşündüklerini ifade ederek, "Uzun yıllardır fındık toplamak için buraya geliyoruz. Çevreyi gezip gördük. Fındığın rekoltesi geçen sezona göre biraz daha iyi. Bu da bizleri sevindiriyor. Çünkü fındık çok olursa bu daha fazla çalışacağız anlamına geliyor." dedi.

Baleki, Ordu'ya Şanlıurfa'nın yanı sıra Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Adıyaman illerinden gelen işçilerin olduğunu aktararak, geçen seneye göre işçi sayısının daha fazla olduğunu söyledi.