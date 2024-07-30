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        Ordu'da silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddia edilen 3 kişi tutuklandı

        Ordu'da bir kişiye yönelik silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 16:54 Güncelleme: 30.07.2024 - 16:54
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        Ordu'da silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddia edilen 3 kişi tutuklandı
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        Ordu'da bir kişiye yönelik silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Altınordu ilçesinde bir kişiye silahlı saldırı yapılacağı yönündeki ihbarın ardından çalışma başlatıldı.

        Polisin soruşturmayı genişletmesi üzerine farklı illerden kente gelen A.O. (18), Y.G. (20) ve S.E. (23), saklandıkları evde yakalandı.

        Şüphelilerin bulunduğu evde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 79 mermi, 2 şapka, 5 kar maskesi ile 2 çift eldiven ele geçirildi.

        Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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