Ordu'da silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddia edilen 3 kişi tutuklandı

Şüphelilerin bulunduğu evde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 79 mermi, 2 şapka, 5 kar maskesi ile 2 çift eldiven ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Altınordu ilçesinde bir kişiye silahlı saldırı yapılacağı yönündeki ihbarın ardından çalışma başlatıldı.

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