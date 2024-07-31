Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Milli paralimpik atıcı Çağla Baş'ın en büyük destekçisi babası

        HAYATİ AKÇAY - Milli paralimpik atıcı Çağla Baş, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndan madalyayla dönmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 11:08 Güncelleme: 31.07.2024 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli paralimpik atıcı Çağla Baş'ın en büyük destekçisi babası
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAYATİ AKÇAY - Milli paralimpik atıcı Çağla Baş, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndan madalyayla dönmeyi hedefliyor.

        Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceleri bulunan Çağla Baş, oyunlara hazırlık sürecinde en büyük destekçisi babası oldu.

        Baba Erbil Baş, birlikte yaşadığı kızı ve 7 yaşındaki torununu aracıyla poligona getiriyor. Kızına antrenman ortamı hazırlayan Erbil, başarılı olması için evladına yardım ediyor.

        Çağla, AA muhabirine, daha önce iki kez paralimpik oyunlarına katılma başarısı gösterdiğini ancak istediği sonucu elde edemediğini söyledi.

        Madalya hedefinden vazgeçmediğini vurgulayan Çağla, üçüncü kez mücadele edeceği olimpiyat oyunlarında amacına ulaşmak istediğini dile getirdi.

        Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ardından üç yıldır Paris 2024'e hazırlandığını anlatan Çağla, bu süreçte birçok uluslararası yarışmada madalya kazandığını ifade etti.

        Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda olimpiyat kotası almayı başaran Çağla, "Son antrenmanlarımı yapıyorum. Büyük heyecanla yarışacağım günü bekliyorum. Olimpiyatlarda elimden geleni yapacağım." dedi.

        Emeğinin karşılığını olimpiyatta almak istediğini anlan milli sporcu, "Paris'te güzel şeyler olmasını hayal ediyorum. Olimpiyat madalyasının rengi önemli ama bir olimpiyat madalyamın artık olmasını istiyorum." diye konuştu.

        Hayatta çok şeyler başardığını vurgulan Çağla, "Benim de bir kız çocuğum var. Önceliğim çok başarılı olup, engelli kız çocuklarına örnek olabilmek. Onları evlerinden çıkarabilmek ve onlara örnek olabilmek ayrıca mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

        - Baba desteği

        Çağla Baş, ailesinin, 16 yaşında başladığı spor hayatında kendisini her zaman desteklediğini söyledi.

        Özellikle de babasının hep yanında olduğunu dile getiren Çağla, şöyle devam etti:

        "Tüm antrenmanlarıma babamla gelip gidiyorum. Yanımda durarak desteğini eksik etmiyor. Ben hep arkamda baba desteğinin olduğunu bildim. Başarı gelse de gelmese de o hep benim destekçim. Hem torunuyla hem de benimle çok yakından ilgileniyor. Babam her zaman dağ gibi arkamda duruyor. Bunun için de çok mutluyum. Bu ayrıca bana çok güven veriyor. Babalar güçlü olursa kızları da güçlü olur."

        - Baba Erbil: "Uyuyarak beklediğim oldu"

        Erbil Baş, her zaman kızının yanında olduğunu vurguladı.

        Atış poligonunda uzun zaman geçirdiklerini dile getiren Erbil Baş, "Antrenmanlar uzun olduğunda kendisini poligonda uyuyarak bile beklediğim oldu. Ben kızımın hep yanındayım, bundan sonra da hep yanında olacağım." dedi.

        Çağla'nın Paris'ten madalyayla döneceğine ve kendilerine büyük gurur yaşatacağına inandığını aktaran Erbil Baş, "Kızımın kariyerinde tek eksik olimpiyat madalyası. İnanıyorum ki o eksik de tamamlanacak." diyerek sözlerini tamamladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin son görüntüleri
        Bakan Fidan'dan Haniye açıklaması
        Bakan Fidan'dan Haniye açıklaması
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk tepkiler!
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk tepkiler!
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        İsrail'in İran'daki suikastları
        İsrail'in İran'daki suikastları
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        Turizm gelirinde yüzde 12 artış
        Turizm gelirinde yüzde 12 artış
        Göz muayenelerinde gösterilen ev nereden geliyor?
        Göz muayenelerinde gösterilen ev nereden geliyor?
        Emekliye de vergi indirimi var
        Emekliye de vergi indirimi var
        Japonlar neden eğilerek selam veriyor?
        Japonlar neden eğilerek selam veriyor?
        Eğlence mekanı önünde silahlı saldırı!
        Eğlence mekanı önünde silahlı saldırı!
        Orta saha cep yakıyor!
        Orta saha cep yakıyor!

        Benzer Haberler

        Ordu'da arı ürünleri üretiminin çeşitlendirilmesi projesi tanıtıldı
        Ordu'da arı ürünleri üretiminin çeşitlendirilmesi projesi tanıtıldı
        Ordu'da silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddia edilen 3 kişi tutuklan...
        Ordu'da silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddia edilen 3 kişi tutuklan...
        Mevsimlik tarım işçileri fındık hasadı için gün sayıyor
        Mevsimlik tarım işçileri fındık hasadı için gün sayıyor
        Ordu'da 21. Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali sona erdi
        Ordu'da 21. Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali sona erdi
        Ordu'da, 11-13 Yaş Altı Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası sona...
        Ordu'da, 11-13 Yaş Altı Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası sona...
        Ordu'da 21. Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali başladı
        Ordu'da 21. Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali başladı