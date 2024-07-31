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        Ordu'da file örtü serilerek yapılan fındık hasadı yaygınlaşmaya başladı

        Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, fındıkta file örtüyle yapılan hasadın işçi maliyetlerini önemli ölçüde azalttığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 14:34 Güncelleme: 31.07.2024 - 14:34
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        Ordu'da file örtü serilerek yapılan fındık hasadı yaygınlaşmaya başladı
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        Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, fındıkta file örtüyle yapılan hasadın işçi maliyetlerini önemli ölçüde azalttığını söyledi.

        Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 50 hibe desteğiyle temin ettiği file örtüyü Perşembe ilçesine bağlı Çandır Mahallesi'ndeki bahçesine seren fındık üreticisi Emine Yıldız'ı ziyaret etti.

        Bahçede inceleme yapan Yılmaz, gazetecilere, fındıkta verim ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmaların yanı sıra maliyetlerin azaltılmasına yönelik çalışmalara da devam ettiklerini belirtti.

        Hasat işçiliğindeki maliyeti azaltmak için fındıkta file sisteminin kullanımına yönelik çalışma yaptıklarını anlatan Yılmaz, "İlimizde son yıllarda fındık hasadında file sisteminin kullanımı, Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle her geçen gün artmaya devam ediyor." dedi.

        Yılmaz, file sistemlerinin işçilik maliyetlerini önemli ölçüde azalttığının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Fındık file sistemleri, dalda fındık toplamaya son veriyor. Fındığın olgunlaşarak dibine dökülmesi suretiyle hasat işlemi gerçekleştiriliyor. Yere dökülen fındık tam olarak olgunlaşmış olduğu için randımandan da kazancımız olduğu gibi aflatoksinin de önüne geçmiş oluyoruz. Bunların yanında daldan hasat yapmadığımız için daldaki önümüzdeki yıla ait sürgünlerin zarar görmesinin önüne geçmiş oluyoruz. Birçok üreticimiz bahçelerindeki eğim yüzde 60'tan fazla olmasına rağmen bu sistemi rahatlıkla kullanabiliyor."

        Ordu'da 33 üreticiye file desteğinde bulundukları vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

        "İlimizde son yıllarda fındık hasat filesi kullanımı yaygınlaşmaya başladı. Bakanlığımızca fındık hasat filesine yüzde 50 hibe desteği veriliyor. İlimizde 33 üreticimize verilen destekler neticesinde bin dekar civarında fındık bahçesinde file hasat sistemi kullanılmaya başlandı. Ayrıca, kendi imkanları ile file hasat sistemini kullanmaya başlayan üreticilerin sayısı da her geçen gün artmaktadır. 2024 sonbaharında tekrar başlayacak hibe desteği için üreticilerimizden daha fazla sayıda başvuru bekliyoruz."

        Üretici Emine Yıldız ise file sistemi sayesinde hem işçi maliyetini düşüreceğini hem de fındığın kalitesinden olumlu sonuç alacağını düşündüğünü dile getirerek, "Aynı zamanda çevremdeki üreticilere de örnek olmak istiyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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