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        Ordu'da trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi gördüğü hastanede öldü

        Ordu'da trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 15:35 Güncelleme: 31.07.2024 - 15:35
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        Ordu'da trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi gördüğü hastanede öldü
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        Ordu'da trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Ünye ilçesinde 3 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 36 yaşındaki İsmail Coşkun, tedavi gördüğü Ünye Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        Coşkun'un kullandığı motosiklet ile Y.Ç. idaresindeki 52 RA 727 plakalı otomobil, 28 Temmuz'da Ünye Devlet Sahil Yolu'nda çarpışmıştı. Kazanın ardından gözaltına alınan Y.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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