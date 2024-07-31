Ordu'da trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi gördüğü hastanede öldü
Ordu'da trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ordu'da trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ünye ilçesinde 3 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 36 yaşındaki İsmail Coşkun, tedavi gördüğü Ünye Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Coşkun'un kullandığı motosiklet ile Y.Ç. idaresindeki 52 RA 727 plakalı otomobil, 28 Temmuz'da Ünye Devlet Sahil Yolu'nda çarpışmıştı. Kazanın ardından gözaltına alınan Y.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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