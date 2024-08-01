Ordu'da üreticiler fındık hasadına başladı

Ordu'nun sahil kesiminde fındık üreticileri, hasat başlangıç tarihi olarak açıklanan 5 Ağustos'tan önce erken olgunlaşan ürünü toplamaya başladı.

Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde üreticilerden bazıları fındığı kendi imkanlarıyla bazıları da mevsimlik tarım işçileriyle topluyor.

Sabahın erken saatlerinde bahçeye giren üreticiler, topladıkları fındıkları çuvallarla harmana taşıyor.

Üreticilerden Ömer Aksu, gazetecilere, fındığın erken olgunlaşmasıyla hasada başladıklarını söyledi.

Fındık hasadının zahmetli olduğunu anlatan Aksu, saat 07.00'den 17.00'ye kadar hasat yaptıklarını ifade etti.

İşçi yevmiyeleri yüksek olduğu için ürünü ailesiyle hasat ettiklerini belirten Aksu, 15 gün sürecek toplama işinin ardından harmanda kurutacakları fındığı patoza vereceklerini dile getirdi.

Üretici Suzan Pala da fındığın geçim kaynakları olduğuna işaret ederek, "Yılın belli aylarında bakımını yaptığımız fındığın bugün itibarıyla hasadına başladık." dedi.

Hasadın zor ancak bahçeden ürün toplamanın zevkli olduğunu aktaran Pala, "Toplanan fındıkları günün sonunda kuruması için harmana götüreceğiz. Sezonun tüm üreticiler için bol ve bereketli geçmesini temenni ediyorum." diye konuştu.