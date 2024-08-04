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        Ordu'da tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

        Ordu'nun Aybastı ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 18:12 Güncelleme: 04.08.2024 - 18:12
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        Ordu'da tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
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        Ordu'nun Aybastı ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        İlçenin Alacalar Mahallesi'nde İbrahim A'nın kullandığı "patpat" diye tabir edilen tarım aracı devrildi.

        Kazada sürücü yaralandı, eşi Kadife A. hayatını kaybetti.

        Yaralı, Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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