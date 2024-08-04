Ordu'da tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
Ordu'nun Aybastı ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ordu'nun Aybastı ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İlçenin Alacalar Mahallesi'nde İbrahim A'nın kullandığı "patpat" diye tabir edilen tarım aracı devrildi.
Kazada sürücü yaralandı, eşi Kadife A. hayatını kaybetti.
Yaralı, Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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