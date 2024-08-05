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        Karadeniz turizmine kazandırılan Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu

        EYÜP ELEVLİ - Karadeniz'in yeni turizm destinasyonlarından Fatsa Adası, doğayı seven yerli ve yabancı turistler tarafından tercih ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 11:17 Güncelleme: 05.08.2024 - 11:17
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        Karadeniz turizmine kazandırılan Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
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        EYÜP ELEVLİ - Karadeniz'in yeni turizm destinasyonlarından Fatsa Adası, doğayı seven yerli ve yabancı turistler tarafından tercih ediliyor.

        Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Fatsa Adası, Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl turizme kazandırıldı.

        Çalışmalar kapsamında doğal ortama zarar verilmeden kayalık alan üzerine ahşap zeminde yaklaşık 150 kişilik açık alan oluşturuldu.

        Oturma alanı, kafe, seyir dürbünleri, balık izleme havuzları ve kuş gözlem noktası inşa edilen adanın korunması için de dalgakıran yapıldı.

        Adanın, sezon boyunca binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlaması bekleniyor.

        Ziyaretçiler, havanın elverişli olduğu haftanın her günü belirli saatlerde tekne ile adaya ulaşıyor.

        Fatsa Adası, sıcaktan bunalan doğaseverlere serinliği ve doğasıyla alternatif gezi imkanı sunuyor.

        Ailesiyle adaya gelen Senem Baş, AA muhabirine, merak ettikleri Fatsa Adası'nı gezdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

        Sadece kayalık olarak bildikleri adanın Büyükşehir Belediyesince bu şekilde değerlendirmesinin turizm açısından çok iyi olduğunu belirten Baş, adanın bu halini çok beğendiklerini ifade etti.

        Gönül Şafak ise Almanya'dan eşi ve çocuklarıyla Ordu'ya tatile geldiklerini anlattı.

        Ordu'yu ve Fatsa'yı çok sevdikleri dile getiren Şafak, "Buralar çok güzel. Denizi, manzarası ve insanları çok iyi. Bu adanın olduğunu öğrendik, bakmaya geldik ve beğendik. Dinlenmek için sakin bir yer. Hoş ve güzelliklere sahip bir nokta." dedi.

        - "Gayet güzel bir şekilde ulaşım sağlayabiliyoruz"

        Rize'den arkadaşıyla Karadeniz turuna çıkan Sudem Yücedağ da gezilerinin güzel geçtiğini söyledi.

        Ordu ve Fatsa'nın tam bir tatil noktası olduğunu düşündüğünü belirten Yücedağ, şu değerlendirmede bulundu:

        "Arkadaşımla Karadeniz turundayız. İlk durağımız Giresun'du, şimdi ise Ordu'nun Fatsa ilçesindeyiz. Fatsa Adası'nı birçok mecradan duymuştuk. Gelmişken buraya da uğramak istedik. Gayet güzel bir şekilde ulaşım sağlayabiliyoruz. Ulaşım konusunda hiçbir sıkıntı da yaşamadık. Tekneler saat başı buraya geliyorlar. Burası da güzel bir şekilde ayarlanmış. Gayet güzel, doğal güzellikleri var."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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