Ordu'da protokol üyeleri üreticilerle fındık hasadı gerçekleştirdi

Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından alınan karara göre, Ordu'nun sahil kesiminde fındık hasadına bugün resmen başlandı.

Vali Muammer Erol, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ve bazı protokol üyeleri, fındık hasat döneminin başlaması dolayısıyla Altınordu Ziraat Odası Başkanlığınca düzenlenen fındık hasat programına katıldı.

İl Müftüsü İsmail Çiçek'in dua etmesinin ardından bahçede bulunan işçilerle fındık toplayan Vali Erol, bahçe sahibi Nedim Uzunçakmak'a bol kazanç temennisinde bulundu.

"Arazilerin fındık kanununa uygun olarak yapılması en önemli hedeflerimizden bir tanesi. Piyasanın serbestleşmesi de son derece önemli. Serbest piyasa demek başı boşluk demek değildir. Bu noktada Büyükşehir Belediyesi olarak Tarım Bakanlığımız olarak hükümetimiz olarak yoğun bir şekilde devreye giriyoruz. İnşallah çok daha pozitif bir ortama doğru gideceğiz."

Fındığın hem dünyada hem de Türkiye'de gerçek değerini bulacağının altını çizen Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni fındık sezonunun hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Allah'a şükürler olsun tekrar fındık sezonuna kavuştuk. İlk hasadımızın mutluluğunu yaşıyoruz. Fındık bizim için son derece önemli." dedi.

Güler, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını aktararak, "Fındık hem dünya piyasasında hem Karadeniz'de hem de Türkiye'de gerçek değerini bulacak. Bundan dolayı da Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ise bugün itibarıyla sahil kesimlerinde fındık hasadının resmi olarak başladığını ifade etti.

Ordu'daki tarım arazilerinin yüzde 87'sinin fındık olduğunu belirten Yılmaz, "Fındık ekonomimizin can damarı, ilimizin yeşil altını." sözlerini sarf etti.