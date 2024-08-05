Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da protokol üyeleri üreticilerle fındık hasadı gerçekleştirdi

        Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından alınan karara göre, Ordu'nun sahil kesiminde fındık hasadına bugün resmen başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 13:52 Güncelleme: 05.08.2024 - 13:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da protokol üyeleri üreticilerle fındık hasadı gerçekleştirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından alınan karara göre, Ordu'nun sahil kesiminde fındık hasadına bugün resmen başlandı.

        Vali Muammer Erol, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ve bazı protokol üyeleri, fındık hasat döneminin başlaması dolayısıyla Altınordu Ziraat Odası Başkanlığınca düzenlenen fındık hasat programına katıldı.

        İl Müftüsü İsmail Çiçek'in dua etmesinin ardından bahçede bulunan işçilerle fındık toplayan Vali Erol, bahçe sahibi Nedim Uzunçakmak'a bol kazanç temennisinde bulundu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni fındık sezonunun hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Allah'a şükürler olsun tekrar fındık sezonuna kavuştuk. İlk hasadımızın mutluluğunu yaşıyoruz. Fındık bizim için son derece önemli." dedi.

        Fındığın hem dünyada hem de Türkiye'de gerçek değerini bulacağının altını çizen Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Arazilerin fındık kanununa uygun olarak yapılması en önemli hedeflerimizden bir tanesi. Piyasanın serbestleşmesi de son derece önemli. Serbest piyasa demek başı boşluk demek değildir. Bu noktada Büyükşehir Belediyesi olarak Tarım Bakanlığımız olarak hükümetimiz olarak yoğun bir şekilde devreye giriyoruz. İnşallah çok daha pozitif bir ortama doğru gideceğiz."

        Güler, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını aktararak, "Fındık hem dünya piyasasında hem Karadeniz'de hem de Türkiye'de gerçek değerini bulacak. Bundan dolayı da Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ise bugün itibarıyla sahil kesimlerinde fındık hasadının resmi olarak başladığını ifade etti.

        Ordu'daki tarım arazilerinin yüzde 87'sinin fındık olduğunu belirten Yılmaz, "Fındık ekonomimizin can damarı, ilimizin yeşil altını." sözlerini sarf etti.

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Soydan da 200 bin tondan fazla üretim ile Ordu'nun, Türkiye'deki fındığın yaklaşık 3'te birini ürettiğini vurguladı.

        Soydan, güzel bir sezon geçmesi dileğinde bulunarak, şunları kaydetti:

        "Fındık ülkemize 2 milyar dolar gibi bir döviz kazandırıyor. Fındığın yüzde 85'inin de ihracatını yapıyoruz. Bu günlerde belirlenen hasat tarihlerine uymamızda fayda var. Erken hasat hızlı bir şekilde su kaybıyla birlikte bezik ve randıman kaybı oluşturabiliyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        Bördübet yangınında kampçılara iddianame!
        Bördübet yangınında kampçılara iddianame!
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Instagram açılıyor mu?
        Instagram açılıyor mu?
        Emlak satışında yeni dönem
        Emlak satışında yeni dönem
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Borsada sert düşüş
        Borsada sert düşüş
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        El ele çivileme
        El ele çivileme
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Tuzla Gölü'nde bu sene ilk defa tuz çıkarılamadı: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor"
        Tuzla Gölü'nde bu sene ilk defa tuz çıkarılamadı: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor"
        Cinayetten yargılanan avukat cezaevinde intihar etti!
        Cinayetten yargılanan avukat cezaevinde intihar etti!
        Âşıklar yakalandı
        Âşıklar yakalandı
        "İran 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabilir"
        "İran 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabilir"
        Yaz günü kara bulutlu!
        Yaz günü kara bulutlu!
        Olimpiyat şampiyonu!
        Olimpiyat şampiyonu!

        Benzer Haberler

        Karadeniz turizmine kazandırılan Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Karadeniz turizmine kazandırılan Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Ordu'da karı-koca patpat kazası geçirdi: 1 ölü, 1 yaralı
        Ordu'da karı-koca patpat kazası geçirdi: 1 ölü, 1 yaralı
        Ordu'da tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
        Ordu'da tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
        Tartıştığı ağabeyini öldürüp, aynı silahla intihar etti
        Tartıştığı ağabeyini öldürüp, aynı silahla intihar etti
        Ordu'da ağabeyini tabancayla öldüren kişi intihar etti
        Ordu'da ağabeyini tabancayla öldüren kişi intihar etti
        Trabzon, Ordu, Bayburt ve Gümüşhane'de İsmail Heniyye ve Gazze için yürüyüş...
        Trabzon, Ordu, Bayburt ve Gümüşhane'de İsmail Heniyye ve Gazze için yürüyüş...