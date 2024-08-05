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        GÜNCELLEME - Ordu'da Cumhuriyet Savcısı ve ailesinin darbedildiği iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

        Ordu'da Cumhuriyet Savcısı'nın ve ailesinin darbedildiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 19:38 Güncelleme: 05.08.2024 - 19:38
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        GÜNCELLEME - Ordu'da Cumhuriyet Savcısı ve ailesinin darbedildiği iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
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        Ordu'da Cumhuriyet Savcısı'nın ve ailesinin darbedildiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

        Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında ve medya organlarında "Mekanda boş yer olmamasına sinirlenen Cumhuriyet Savcısı, mekanın sahibi ve çalışanlarını gözaltına aldırdı" şeklinde paylaşım ve haberlerin yer aldığı belirtilerek, konuya ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasının uygun görüldüğü ifade edildi.

        Açıklamada, Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası mevkisinde dün saat 20.45'te gerçekleşen olayla ilgili şunlar kaydedildi:

        "Ünye Cumhuriyet Savcısı'nın ailesi ile birlikte lokantaya gittikleri, lokanta çalışanları tarafından servis süresi olarak her seferinde farklı süre verilmesi üzerine Cumhuriyet Savcısı ile işletme sahibi arasında bu husustan kaynaklı tartışma yaşandığı, tartışma esnasında işletme çalışanlarının Ünye Cumhuriyet Savcısı'nın üzerine yürüdükleri ve yumruk attıkları, saldırı esnasında Cumhuriyet Savcısı'nın kayınvalidesinin ve kucağında bulunan 9 aylık bebeğinin yere düşerek yaralandıkları, olaya ilişkin Aybastı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile kamera kayıtları ve tanık beyanlarından olaya karıştıkları tespit edilen 3 şahıs gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri usul ve yasa çerçevesinde hassasiyetle yürütülmektedir."

        Öte yandan gözaltına alınan Erkan G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Abdüssamed A. hakkında ise konutu terk etmeme ve adli kontrol kararı verildi. Ercan G. de savcılıktaki ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

        Diğer taraftan olay sırasında yere düşerek kafasından yaralanan 9 aylık bebeğin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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