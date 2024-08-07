Ordu'da mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik 16 kurs düzenlendi

HAYATİ AKÇAY - Ordu'ya fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına, görevlendirilen 16 öğretmen tarafından 9 sınıfta eğitim veriliyor.

Doğu ve Güneydoğu illerinden kente gelen mevsimlik işçiler, bir süre önce Valilik tarafından Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde oluşturulan çadır kente yerleştirildi.

Aileleri fındık hasadında olan çocuklar için Altınordu Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce eğitim olanakları hazırlandı.

Sabah çadır kente gelen öğretmenler, aileleri gün içinde fındık toplayan çocuklara hem ders veriyor hem de çeşitli aktiviteler düzenleyerek hoşça vakit geçirmelerini sağlıyor.

Altınordu Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, AA muhabirine, Saraycık Mahallesi'nde oluşturulan çadır kentin örnek gösterilen bir bölge olduğunu, burada çocuklar için her türlü kolaylığın sağlandığını söyledi.

Okul öncesi, resim, İngilizce, klasik gitar ve atletizmin de yer aldığı 16 kurstan 3-12 yaş arasındaki yaklaşık 250 çocuk yararlanıyor. Daha önceki yıllarda 7 sınıfta eğitim alan çocuklar, kurs sayısının artırılmasıyla bu yıl 9 sınıfta eğitim imkanı buldu. Çocuklara, kitap ve kırtasiye desteği de sağlandı.

Ordu'ya gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının bahçeye gitmemeleri, çadır kentte daha kıymetli vakit geçirmeleri için kurslar açıldığını belirten Bekyürek, bu sene farklı yaş kategorilerine göre 16 kurs açtıklarını ve 16 öğretmen görevlendirdiklerini ifade etti.

Bekyürek, kurslardan 250 öğrencinin faydalandığını dile getirerek, "Kurslara çocuklar oldukça ilgili. Çocukların hepsi burada verilen eğitimden son derece mutlular. İstekli şekilde derslere katılıyorlar. Kimi kitap okuyor, kimisi farklı etkinliklerde bulunuyor." dedi.