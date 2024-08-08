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        Ordu'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 12:51 Güncelleme: 08.08.2024 - 12:51
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        Ordu'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Fatih O. yönetimindeki 52 ACV 759 plakalı otomobil, Yüceler Mahallesi'nde Ünye Devlet Hastanesi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Yürük'e (35) çarptı.

        Kazada ağır yaralanan Yürük, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yürük, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan Merve Yürük'ün aynı hastanede muayene olduğu, ilaç almak için eczaneye giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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