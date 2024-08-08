Ordu'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Fatih O. yönetimindeki 52 ACV 759 plakalı otomobil, Yüceler Mahallesi'nde Ünye Devlet Hastanesi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Yürük'e (35) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Yürük, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yürük, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan Merve Yürük'ün aynı hastanede muayene olduğu, ilaç almak için eczaneye giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.
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