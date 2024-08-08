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        Ordu'da balkondan düşen bebek hayatını kaybetti

        Ordu'nun Kabataş ilçesinde balkondan düşen 1,5 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 17:08 Güncelleme: 08.08.2024 - 17:08
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        Ordu'da balkondan düşen bebek hayatını kaybetti
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        Ordu'nun Kabataş ilçesinde balkondan düşen 1,5 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi.

        İlçeye bağlı Beylerli Mahallesi'ndeki evlerinin balkonunda oynayan Taha Alp Kartal, ikinci kattan beton zemine düştü.

        Ağır yaralanan bebek, 112 Acil Sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kartal, kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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