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        Ordu'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 10:47 Güncelleme: 09.08.2024 - 10:47
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        Ordu'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Sahilköy Mahallesi Çınarsuyu mevkisinde Resul Çelik (24) yönetimindeki 55 BDK 25 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçeye devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde yaşamını kaybeden Çelik'in cansız bedeni, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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