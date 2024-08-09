Ordu'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Sahilköy Mahallesi Çınarsuyu mevkisinde Resul Çelik (24) yönetimindeki 55 BDK 25 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçeye devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yaşamını kaybeden Çelik'in cansız bedeni, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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