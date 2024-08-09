Ordu'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

Yaralanan sürücü ve beraberindeki Mehmet ve Kezban Arslan, Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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