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        Ordu'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

        Ordu'nun Çamaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 23:27 Güncelleme: 09.08.2024 - 23:31
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        Ordu'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
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        Ordu'nun Çamaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

        Ahmet Arslan yönetimindeki 52 KM 334 plakalı otomobil, Sarıyakup Mahallesi'nde virajı alamayarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ve beraberindeki Mehmet ve Kezban Arslan, Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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