Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da geri dönüşüm tesisinin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde plastik geri dönüşüm tesisinin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 14:43 Güncelleme: 10.08.2024 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da geri dönüşüm tesisinin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde plastik geri dönüşüm tesisinin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İlçenin Bahçeler Mahallesi'nde faaliyet gösteren tesisin bahçesindeki plastik atıklar, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Bodrum'da tatil çileye dönüştü! Evlere tankerlerle su götürülüyor
        Bodrum'da tatil çileye dönüştü! Evlere tankerlerle su götürülüyor
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Rakip Brezilya!
        Rakip Brezilya!
        Sevgililer ve Aşıklar Parkı tahrip edildi! Komşusu çıktı
        Sevgililer ve Aşıklar Parkı tahrip edildi! Komşusu çıktı
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        En çok onlar konuşuldu
        En çok onlar konuşuldu
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Beşiktaş'tan Ndour hareketı
        Beşiktaş'tan Ndour hareketı
        Tepki çekti
        Tepki çekti
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        "Son düzlükteyiz"
        "Son düzlükteyiz"
        Online siparişleri askıya aldı
        Online siparişleri askıya aldı
        Brezilya'da uçak kazası: 3 günlük yas ilan edildi
        Brezilya'da uçak kazası: 3 günlük yas ilan edildi
        Girişimcilik ekosistemini güçlendirecek araştırma
        Girişimcilik ekosistemini güçlendirecek araştırma

        Benzer Haberler

        Ordu'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
        Ordu'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
        Ordu'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Ordu'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Hastaneden çıkıp yolun karşısındaki eczaneden ilaç almak istedi; otomobilin...
        Hastaneden çıkıp yolun karşısındaki eczaneden ilaç almak istedi; otomobilin...
        Evin balkonundan beton zemine düşen bebek hayatını kaybetti
        Evin balkonundan beton zemine düşen bebek hayatını kaybetti
        Ordu'da balkondan düşen bebek hayatını kaybetti
        Ordu'da balkondan düşen bebek hayatını kaybetti
        Ordu'da çocukların 'park' eylemi sonuca ulaştı
        Ordu'da çocukların 'park' eylemi sonuca ulaştı