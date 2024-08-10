Ordu'da geri dönüşüm tesisinin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlçenin Bahçeler Mahallesi'nde faaliyet gösteren tesisin bahçesindeki plastik atıklar, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

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