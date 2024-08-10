Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kazada yaralanan T.U. (63), S.U. (56), M.U. (29) ve G.U. (23), hastanelerde tedavi altına alındı.

Bolaman Mahallesi'nde M.A. (63) yönetimindeki 34 GE 6152 plakalı otomobil ile Ş.U. (30) idaresindeki 35 AGB 140 otomobil çarpıştı.

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