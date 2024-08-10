Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Bolaman Mahallesi'nde M.A. (63) yönetimindeki 34 GE 6152 plakalı otomobil ile Ş.U. (30) idaresindeki 35 AGB 140 otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan T.U. (63), S.U. (56), M.U. (29) ve G.U. (23), hastanelerde tedavi altına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.