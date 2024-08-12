Ordu Valisi Erol'dan "vatandaşlara tarım araçlarını dikkatli kullanın" uyarısı

Ordu Valisi Muammer Erol, vatandaşlara pat pat olarak bilinen tarım araçlarını daha dikkatli kullanmaları çağrısı yaptı.

Vali Erol, Valilik Toplantı Salonu'nda Ağustos Ayı İl Güvenlik Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti.

Burada konuşan Erol, "Pat pat denilen tarım araçlarını dikkatli, tedbirli, şehir içi trafiğine çıkmadan tarım alanlarında kullanalım." dedi.

Jandarma bölgesinde pat pat denilen tarım araçlarının bulunduğunu, bu sezon can yakıcı pat pat kazalarının meydana geldiğini belirten Erol, pat pat araçlarının vatandaşlar tarafından daha dikkatli, tedbirli ve şehir içi trafiğine karışmadan tarım alanlarında kullanılması tavsiyesinde bulundu.