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        Ordu Valisi Erol'dan "vatandaşlara tarım araçlarını dikkatli kullanın" uyarısı

        Ordu Valisi Muammer Erol, vatandaşlara pat pat olarak bilinen tarım araçlarını daha dikkatli kullanmaları çağrısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 16:21 Güncelleme: 12.08.2024 - 16:24
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        Ordu Valisi Erol'dan "vatandaşlara tarım araçlarını dikkatli kullanın" uyarısı
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        Ordu Valisi Muammer Erol, vatandaşlara pat pat olarak bilinen tarım araçlarını daha dikkatli kullanmaları çağrısı yaptı.

        Vali Erol, Valilik Toplantı Salonu'nda Ağustos Ayı İl Güvenlik Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti.

        Burada konuşan Erol, "Pat pat denilen tarım araçlarını dikkatli, tedbirli, şehir içi trafiğine çıkmadan tarım alanlarında kullanalım." dedi.

        Jandarma bölgesinde pat pat denilen tarım araçlarının bulunduğunu, bu sezon can yakıcı pat pat kazalarının meydana geldiğini belirten Erol, pat pat araçlarının vatandaşlar tarafından daha dikkatli, tedbirli ve şehir içi trafiğine karışmadan tarım alanlarında kullanılması tavsiyesinde bulundu.

        Denetimlerde gereken uyarı ve ikazların yapıldığına dikkati çeken Vali Erol, "Pat pat olarak tabir edilen tarım aracı kazalarında 2024 yılının ilk 7 ayında meydana gelen 112 olayda 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 167 vatandaşımız yaralanmıştır. Vatandaşlarımız bu hususta dikkatli olursa canımız yanmaz. Daha çok dikkat etmelerini istiyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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