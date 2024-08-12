Ordu'nun Fatsa ilçesinde şiddetli yağış hasara neden oldu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı yollarda ve fındık bahçelerinde hasar meydana geldi.

İlçede aralıklı etkili olan sağanak kısa sürede şiddetini artırdı. Yağış sonucu ilçedeki bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Şiddetli yağış, bazı mahalle yolları ile ve fındık bahçelerinde de hasara yol açtı.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, su baskınlarına karşı tüm ekiplerin sahada olduğunu belirtti.

Kibar, şunları kaydetti: