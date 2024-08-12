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        Ordu'nun Fatsa ilçesinde şiddetli yağış hasara neden oldu

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı yollarda ve fındık bahçelerinde hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 16:38 Güncelleme: 12.08.2024 - 16:38
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        Ordu'nun Fatsa ilçesinde şiddetli yağış hasara neden oldu
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        Ordu'nun Fatsa ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı yollarda ve fındık bahçelerinde hasar meydana geldi.

        İlçede aralıklı etkili olan sağanak kısa sürede şiddetini artırdı. Yağış sonucu ilçedeki bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu.

        Şiddetli yağış, bazı mahalle yolları ile ve fındık bahçelerinde de hasara yol açtı.

        Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, su baskınlarına karşı tüm ekiplerin sahada olduğunu belirtti.

        Kibar, şunları kaydetti:

        "Ordu Büyükşehir ve Fatsa belediyelerimiz ile OSKİ Genel Müdürlüğümüzce dere yataklarının ıslahı, yağmur suyu hatları, kanalizasyon kanalları, ızgaraların temizlenmesi gibi alınan önlemler ve ekiplerimizin yağış anındaki ani müdahaleleri sayesinde bu sıkıntılı süreci çok büyük hasar almadan atlattık. Temizlik ve yol iyileştirme çalışmalarına hızla başladık. Vatandaşlarımızın olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için dikkatli ve tedbirli olmaları büyük önem arz etmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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