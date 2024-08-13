Ordulu bilek güreşi sporcuları dünya şampiyonluğunu hedefliyor

EYÜP ELEVLİ - Moldova'nın başkenti Kişinev'de 15-25 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılacak Ordulu 3 sporcu, altın madalya hedefiyle çalışıyor.

Bilek güreşinde daha önce birçok ulusal ve uluslararası şampiyonada derece alan Hüsrev Doğru, Avrupa'da başarı gösteren Elif Rana Kaya ile Türkiye şampiyonluğu bulunan Esmanur Ele, Dünya Şampiyonası için gün sayıyor.

Ordu'da yaşayan sporcular, Ünye Spor Salonu Bilek Güreşi Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Doğru, bu organizasyona hazırlık aşamasının güzel geçtiğini ifade ederek, "Avrupa şampiyonluğundan sonra artık beklenti büyük oldu. Bizim de hedefimiz büyük. O yüzden iyi hazırlandık. Allah'ın izniyle inşallah altın madalyayı alıp gelmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Avrupa'da birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü, dünya ikinciliği ile üçüncülüğü de bulunduğunu belirten Doğru, "Tek eksiğimiz dünya şampiyonluğu. 15-25 Ağustos'ta Moldova'da düzenlenecek şampiyonada Allah izin verirse altın madalya almak istiyoruz." dedi.

Güzel bir ortamda idman yaptıklarına işaret eden Doğru, bu konuda kendilerine destek veren Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aydın Kuyumcu ile diğer ilgililer ve antrenörlerine teşekkür etti.

Milli sporcu Elif Rana Kaya ise iki yıl önce ortaokul öğretmeninin yönlendirmesiyle bu spora başladığını aktardı.

İlk olarak geçen yıl katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda sağ kolda, bu yıl da sol kolda birinci olduğunu belirten 14 yaşındaki Kaya, bu sene Avrupa'da sağ kolda ikincilik, sol kolda üçüncülük elde ettiğini kaydetti.