Ordu'da denize giren kişi boğuldu
Ordu'da serinlemek için denize giren kişi boğuldu.
Ordu'da serinlemek için denize giren kişi boğuldu.
Kumbaşı Limanı'ndan teknesiyle açılan Akif Ercan Otyıldız, bir süre sonra serinlemek için suya girdi.
Otyıldız'ın suda kaybolduğunu fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Deniz polisi tarafından sudan çıkartılan Otyıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Otyıldız'ın cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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