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        Ordu'da denize giren kişi boğuldu

        Ordu'da serinlemek için denize giren kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 13:29 Güncelleme: 13.08.2024 - 13:29
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        Ordu'da denize giren kişi boğuldu
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        Ordu'da serinlemek için denize giren kişi boğuldu.

        Kumbaşı Limanı'ndan teknesiyle açılan Akif Ercan Otyıldız, bir süre sonra serinlemek için suya girdi.

        Otyıldız'ın suda kaybolduğunu fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Deniz polisi tarafından sudan çıkartılan Otyıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Otyıldız'ın cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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