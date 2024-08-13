Hollandalı Helena Müslüman olarak Aleyna ismini aldı

Nişanlısının Müslüman olmasından ve İslam'ın insana verdiği değerden etkilenerek Müslüman olmaya karar verdiğini belirten Maria, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade etti.

Okuş, İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verdiği Maria'ya, ihtida belgesi ile Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Helena Maria, İlçe Müftüsü Hüseyin Okuş'un katıldığı törenle Müslüman oldu ve Aleyna adını aldı.

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