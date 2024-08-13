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        Hollandalı Helena Müslüman olarak Aleyna ismini aldı

        Hollandalı Helena Maria, Ordu'da Müslüman olarak Aleyna adını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 17:28 Güncelleme: 13.08.2024 - 17:28
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        Hollandalı Helena Müslüman olarak Aleyna ismini aldı
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        Hollandalı Helena Maria, Ordu'da Müslüman olarak Aleyna adını aldı.

        Nişanlısı Gökçen Akarsu ile Ünye ilçesinde düğün hazırlıklarını sürdüren Maria, Müslüman olmaya karar verdikten sonra Ünye Müftülüğüne başvurdu.

        Helena Maria, İlçe Müftüsü Hüseyin Okuş'un katıldığı törenle Müslüman oldu ve Aleyna adını aldı.

        Okuş, İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verdiği Maria'ya, ihtida belgesi ile Kur'an-ı Kerim hediye etti.

        Nişanlısının Müslüman olmasından ve İslam'ın insana verdiği değerden etkilenerek Müslüman olmaya karar verdiğini belirten Maria, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade etti.

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