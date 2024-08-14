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        Ordulu bedensel engelli sporcu fındık toplayarak aile ekonomisine katkı sağlıyor

        HAYATİ AKÇAY - Ordu'da doğuştan belden aşağısı olmayan sporcu 43 yaşındaki İmdat Yalçın, engeline rağmen ailesiyle fındık hasadında çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 11:03 Güncelleme: 14.08.2024 - 11:03
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        Ordulu bedensel engelli sporcu fındık toplayarak aile ekonomisine katkı sağlıyor
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        HAYATİ AKÇAY - Ordu'da doğuştan belden aşağısı olmayan sporcu 43 yaşındaki İmdat Yalçın, engeline rağmen ailesiyle fındık hasadında çalışıyor.

        Altınordu ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası İmdat Yalçın, yeni sezon fındık hasadının başlamasıyla ailesiyle çalışmak üzere bir üreticiyle anlaştı.

        Her gün saat 08.00'de bahçeye giden Yalçın, engeline aldırmadan saat 17.00'ye kadar ağaçlardan fındık topluyor.

        Ordu Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Basketbol Takımı sporcusu olan Yalçın, AA muhabirine, hiçbir şeyi engel olarak görmediğini, mümkün olduğunca işlerini kendi başına yapmaya özen gösterdiğini söyledi.

        Ailesinin büyük desteğiyle zorlukların üstesinden gelmeyi başardığını dile getiren Yalçın, "Benim ayaklarım yok ama çocuklarım sağ olsun, benim ayaklarım oluyor. Onların sayesinde aşamadığım engel şimdiye kadar olmadı." dedi.

        Yalçın, engeline rağmen her yıl olduğu gibi bu sene de fındık hasadına katıldığını belirterek, "Engelim fındık hasadı yapmama mani değil. Rahatlıkla dalları eğerek fındıkları toplayıp çuvala koyuyorum. Bahçede hasat işi çok zor olsa da herkes gibi çalışıyorum. Bu işi yaparken büyük keyif alıyorum. Önemli olan azim ve içinizdeki istektir." diye konuştu.

        Bütün bu zorluklara ailesi ve çocukları için katlandığını dile getiren Yalçın, "Onlar için yaşıyoruz. Bir gün bile 'Benim engelim var, çalışamam.' demedim. Biliyorum ki omuzlarımdaki yük çok ağır. Ben bir baba olarak bu sorumluluğun farkındayım." ifadelerini kullandı.

        Yalçın, kendisi gibi engeli olanlara tavsiyelerde bulunarak, "Hiçbir zaman ne olursa olsun hayata küsmesinler. İsterlerse benim gibi fındık toplayabilirler. Yeter ki azimli ve istekli olsunlar. Asla vazgeçmesinler." dedi.

        - "İmdat'ı hepimize güzel bir örnek olduğu için de takdir etmek lazım"

        "Dayıbaşı" olarak adlandırılan işçilerden sorumlu Nihat Turan ise İmdat Yalçın'ın sağlıklı olup ailesini geçindirmekte zorluk yaşayanlara çok güzel bir örnek olduğunu ifade etti.

        İmdat'ın 07.00'de kendileri gibi evden çıktığını, daha sonra minibüsle bahçeye geldiğini anlatan Turan, şunları söyledi:

        "Bahçedeki diğer işçiler gibi İmdat da çalışıyor. Hatta bazen birçok işçiden daha güzel fındık topladığı zaman oluyor. Çok temiz fındık hasadı yapıyor. İmdat'ın engeli fındık hasadı sırasında kendisine asla engel olmuyor. İmdat kardeşimiz her konuda engellerini aşmış birisi. Kendisi bu engeline rağmen iki evlat yetiştirmiş. İmdat'ı hepimize güzel bir örnek olduğu için de takdir etmek lazım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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