Kazı çalışmalarının yapıldığı Aziz Konstantin ve Helana Manastırı turizme kazandırılacak

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait "in-situ zemin mozaiği" bulunan Aziz Konstantin ve Helana Manastırı'nın yerli ve yabancı turistlerin yeni gezi alanı olacağını söyledi.

Toparlak, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ile Ordu Müzesi Müdürlüğü başkanlığında, Fatsa ilçesinin Kurtuluş Mahallesi'ndeki Aziz Konstantin ve Helana Manastırı'nda yürütülen kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Toparlak, burada gazetecilere, Doç. Dr. Seçkin Evcim'in bilimsel sorumluluğunda gerçekleştirilen kazıların devam ettiğini söyledi.

Çalışmalar sırasında en son milattan sonra 5'inci ve 6'ncı yüzyıl arasına tarihlendirilen Bizans dönemine ait in-situ zemin mozaiğine ulaşıldığını belirten Toparlak, bu eserin gün yüzüne çıkarılmasının önemine işaret etti.

Toparlak, eserin manastırın içerisinde çıkmasının tüm ekibi ve kendilerini heyecanlandırdığını dile getirerek, "Kazı çalışmaları bu yılın sonuna kadar devam edecek. Bu süreçte burada önemli eserleri açığa çıkaracağımızı düşünüyorum." dedi.

Kazı alanının Karadeniz Sahil Yolu'na 150-200 metre mesafede olduğunu kaydeden Toparlak, şöyle devam etti: