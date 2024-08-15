Ordu'da ikamet eden Irak uyruklu, bulduğu parayı Vali Erol'a teslim etti
Ordu'da ikamet eden Irak uyruklu Mnawer Khalaf Mohammed Al Rıfeat, poşet içinde bulduğu parayı Vali Muammer Erol'a teslim etti.
Ordu'da ikamet eden Irak uyruklu Mnawer Khalaf Mohammed Al Rıfeat, poşet içinde bulduğu parayı Vali Muammer Erol'a teslim etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, uluslararası korumayla Ordu'da ikamet eden Al Rıfaet, Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesindeki çöp konteynırının kenarında poşet içerisinde bir miktar para buldu.
Çevresindekileri sormasına poşetin sahibini bulamayan Al Rıfeat, parayı Vali Muammer Erol'a teslim etti.
Makamında Al Rıfeat'ı kabul eden Vali Erol, paranın sahibinin bulunması için güvenlik güçlerine talimat verdi, örnek ve duyarlı davranışından dolayı Al Rıfeat'ı kutladı.
Al Rıfeat ise yakın ilgisi dolayısıyla Vali Muammer Erol'a teşekkür etti.
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