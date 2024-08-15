Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 17:34 Güncelleme: 15.08.2024 - 17:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Asayiş Timi, ihbar üzerine Alisayvan ve Erenli mahallelerinde, silah ve mühimmat kaçakçılığı ile yasa dışı kenevir bitkisi ekimine yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda G.T. (38) ve E.K. (38) gözaltına alındı.

        Şüphelilerin araç, ikamet ve bahçelerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 191 tabanca fişeği, 4 şarjör, 80 gram skunk ve 24 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Transferde son dakika!
        Transferde son dakika!
        Fed yetkilisinden faiz indirimi açıklaması
        Fed yetkilisinden faiz indirimi açıklaması
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Eray Yazgan tek tek açıkladı
        Eray Yazgan tek tek açıkladı
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Çarşının maskotu 'Kontes' buzdolabında ölü bulundu: Gerçek, güvenlik kamerasında ortaya çıktı
        Çarşının maskotu 'Kontes' buzdolabında ölü bulundu: Gerçek, güvenlik kamerasında ortaya çıktı
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        Zaha, Konya'ya götürülmedi
        Zaha, Konya'ya götürülmedi
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Musk'ın yapay zekası tartışma yarattı!
        Musk'ın yapay zekası tartışma yarattı!
        Sarai Sierra cinayeti
        Sarai Sierra cinayeti
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        Kendini açık artırmaya çıkardı
        Kendini açık artırmaya çıkardı

        Benzer Haberler

        Ordu'da ikamet eden Irak uyruklu, bulduğu parayı Vali Erol'a teslim etti
        Ordu'da ikamet eden Irak uyruklu, bulduğu parayı Vali Erol'a teslim etti
        Kazı çalışmalarının yapıldığı Aziz Konstantin ve Helana Manastırı turizme k...
        Kazı çalışmalarının yapıldığı Aziz Konstantin ve Helana Manastırı turizme k...
        Ordulu bedensel engelli sporcu fındık toplayarak aile ekonomisine katkı sağ...
        Ordulu bedensel engelli sporcu fındık toplayarak aile ekonomisine katkı sağ...
        Hollandalı Helena Müslüman olarak Aleyna ismini aldı
        Hollandalı Helena Müslüman olarak Aleyna ismini aldı
        Ordu'da serinlemek için girdiği denizde boğuldu
        Ordu'da serinlemek için girdiği denizde boğuldu
        Ordu'da denize giren kişi boğuldu
        Ordu'da denize giren kişi boğuldu