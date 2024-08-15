Ordu'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Asayiş Timi, ihbar üzerine Alisayvan ve Erenli mahallelerinde, silah ve mühimmat kaçakçılığı ile yasa dışı kenevir bitkisi ekimine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda G.T. (38) ve E.K. (38) gözaltına alındı.

Şüphelilerin araç, ikamet ve bahçelerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 191 tabanca fişeği, 4 şarjör, 80 gram skunk ve 24 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.