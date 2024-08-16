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        Ordu'da hafif ticari araç duvara çarptı, 2 kişi öldü

        Ordu'da hafif ticari aracın duvara çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 11:34 Güncelleme: 16.08.2024 - 11:34
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        Ordu'da hafif ticari araç duvara çarptı, 2 kişi öldü
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        Ordu'da hafif ticari aracın duvara çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Yaşar Özyurt (30) idaresindeki 52 ACS 493 plakalı hafif ticari araç, Altınordu ilçesi Dedeli Mahallesi mevkisinde istinat duvarına çarptı.

        Kazada, sürücü ile Murat Hasan Öztürk (39) olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Cenazeler, Ordu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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