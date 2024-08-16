Ordu'da hafif ticari araç duvara çarptı, 2 kişi öldü
Ordu'da hafif ticari aracın duvara çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Ordu'da hafif ticari aracın duvara çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Yaşar Özyurt (30) idaresindeki 52 ACS 493 plakalı hafif ticari araç, Altınordu ilçesi Dedeli Mahallesi mevkisinde istinat duvarına çarptı.
Kazada, sürücü ile Murat Hasan Öztürk (39) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Cenazeler, Ordu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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