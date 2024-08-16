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        Ordu'da tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

        Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 22:12 Güncelleme: 16.08.2024 - 22:12
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        Ordu'da tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
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        Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

        İlçenin Kıran Mahallesi'nde Eyüphan E'nin kullandığı "patpat" diye tabir edilen tarım aracı devrildi.

        Kazada sürücünün annesi Esme E. ağır yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan Esme E. kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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