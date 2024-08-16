Ordu'da tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
İlçenin Kıran Mahallesi'nde Eyüphan E'nin kullandığı "patpat" diye tabir edilen tarım aracı devrildi.
Kazada sürücünün annesi Esme E. ağır yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan Esme E. kurtarılamadı.
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