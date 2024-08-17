Ordu'da otomobil ile tarım aracının çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobil ile tarım aracının çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobil ile tarım aracının çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Eskikızılcakese Mahallesi Ünye Devlet Sahil Yolu güzergahında, İ.Y. yönetimindeki 34 KLA 089 plakalı otomobil ile M.B. (84) idaresindeki "patpat" diye tabir edilen tarım aracı çarpıştı.
Kazada tarım aracının sürücüsü ile beraberindeki O.B. (57) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
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