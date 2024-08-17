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        Ordu'da serinlemek için ırmağa giren kişi boğuldu

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde ırmağa giren kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 20:33 Güncelleme: 17.08.2024 - 20:33
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        Ordu'da serinlemek için ırmağa giren kişi boğuldu
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde ırmağa giren kişi boğuldu.

        İlçenin Alınca Mahallesi'nde Turnasuyu Irmağı kenarında ailesiyle piknik yapan Orhan Yüksel (58), serinlemek için suya girdi.

        Yüksel'in akıntıya kapıldığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin ulaştığı Yüksel'in cansız bedeni, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Öte yandan Almanya'da yaşayan Orhan Yüksel'in bir süre önce ailesiyle tatil için memleketine geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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