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        TMO Ordu'da fındık alımlarına başladı

        Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Ordu'da 2024 ürünü fındık alımına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 12:38 Güncelleme: 19.08.2024 - 12:47
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        TMO Ordu'da fındık alımlarına başladı
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        Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Ordu'da 2024 ürünü fındık alımına başladı.

        Bahçelerinde hasadı tamamlayarak fındığını patoza veren ve ardından kurutan üreticiler, bugün itibarıyla TMO'ya ürünlerini getirmeye başladı.

        TMO'nun Gülyalı ilçesine bağlı Turnasuyu Mahallesi'ndeki deposuna gelen üreticiler, ürünlerini yetkililere teslim ediyor.

        Görevliler tarafından gerekli kontrollerin sağlandığı fındık çuvalları, daha sonra depoya konuluyor.

        TMO, önceden randevu verdiği üreticilerden Giresun kalite fındığın kilogramını 132, levant kalitenin 130, sivri fındığın ise 125 liradan alıyor.

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, gazetecilere, TMO'nun Ordu'da fındık alımlarına Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde aynı anda başladığını belirterek, ilerleyen süreçte ofisin il genelinde 12 noktada fındık alımı yapacağını söyledi.

        TMO'yu oldukça önemsediklerini ifade eden Soydan, "TMO'yu son yıllarda fındık için müdahale eden bir garantör olarak görüyoruz. Üreticiler de TMO'ya bu açıdan bakıyor. Üreticiler ürünlerini rahatlıkla TMO'ya getirebilir. Serbest piyasaya göre TMO üreticiye kazandırıyor." dedi.

        Soydan, TMO'nun kabuklu fındığı alım esaslarını daha önce belirleyip kamuoyuna duyurduğuna işaret ederek, üreticilerin bu alım esaslarına dikkat etmesini istedi.

        Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça da sürecin üreticilere ve devlete hayırlar getirmesini diledi.

        TMO'nun 12 Ağustos'ta randevu sistemini açtığını anımsatan Akça, o tarihten bu yana 3 bin tona yakın ürün için randevu alındığını, bu miktarın oldukça önemli olduğunu kaydetti.

        Mesudiye ilçesinden 500 kilogram fındık getiren üretici Ali Demir ise TMO'ya fındık verdiği için mutlu olduğunu dile getirerek, TMO yetkililerine teşekkür etti.

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