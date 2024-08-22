Ordu'da üreticilere "Fındık zuruflarını gübre olarak kullanın" çağrısı

Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, üreticilere, patozdan çıkan fındık zuruflarından organik gübre yaparak bahçelerinde kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

Sarıkahraman, gazetecilere, fındık sezonunun ortasında bulunulduğunu, artık patozların çalışıp zurufların yığılmaya başladığını söyledi.

Zurufların yakılmasının doğru olmadığını belirten Sarıkahraman, şunları kaydetti:

"Ünye Ziraat Odası olarak geçtiğimiz yıllarda bununla ilgili video çekerek, üreticilerin ne yapması gerektiğini paylaşmıştık. Bu yıl yine hazırlayıp yayınlayacağız. Bununla ilgili bilgi almak isteyen olursa Ünye Ziraat Odamıza gelerek bizden nasıl yapıldığıyla ilgili destek alabilir. Fındık zuruflarının bu şekilde değerlendirilmesi bir anlamda da dönüşüm oluyor. Doğanın sana verdiğini sen de doğaya organik madde olarak fındığına verebiliyorsun."